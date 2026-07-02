Де видумані цифри? Я джерело інфи скидував
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Додано: Вів 30 чер, 2026 13:40
Додано: Сер 01 лип, 2026 21:06
щось тебе поплавило.
Ну ладно, от
Заброньованих 1,3 млн
2 млн ухилянтів
11 млн ресурсу 25-60
Додано: Сер 01 лип, 2026 21:13
BIGor
У розшуку ТЦК? А вони (яка кількість з них) не перебуває в країні і не входить в 11 млн?? Скільки на окупованих чи давно живе в Іспанії чи США як Микола з НЮ. Тебе математиці вчили? Чи віднімають мʼяке від теплого?
Додано: Чет 02 лип, 2026 08:32
Влаштували повне свавілля:
Відлупцювали брата військового, просить розголосу, але толку небагато
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