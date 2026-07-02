У розшуку ТЦК? А вони (яка кількість з них) не перебуває в країні і не входить в 11 млн?? Скільки на окупованих чи давно живе в Іспанії чи США як Микола з НЮ. Тебе математиці вчили? Чи віднімають мʼяке від теплого?
Видання нагадує, що у січні цього року міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в Україні 2 млн українських чоловіків перебувають у розшуку ТЦК через проблеми з військовими документами, а ще 200 тисяч у СЗЧ.
Ще раз: «в розшуку ТЦК запросто перебувають і ті, кого в Україні нема вже років 10 чи більше». То яка підстава вважати, що вони входять в «11 млн чоловіків доступного мобресурсу», коли мова йде про ці 11 мільйонів.
Hotab написав:Ще раз: «в розшуку ТЦК запросто перебувають і ті, кого в Україні нема вже років 10 чи більше». То яка підстава вважати, що вони входять в «11 млн чоловіків доступного мобресурсу», коли мова йде про ці 11 мільйонів.
Я не знаю, скільки виїхало ресурсу 23-60. Хтось виїхав по роботі, хтось заброньований, хтось по інвалідності (прокурори), хтось з кицею, хтось 10 років тому, а хтось в віці 18-23. Такої статистики просто немає.