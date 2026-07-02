Де видумані цифри? Я джерело інфи скидував
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Додано: Вів 30 чер, 2026 13:40
Додано: Сер 01 лип, 2026 21:06
Ну ладно, от
Заброньованих 1,3 млн
2 млн ухилянтів
11 млн ресурсу 25-60
Додано: Сер 01 лип, 2026 21:13
BIGor
У розшуку ТЦК? А вони (яка кількість з них) не перебуває в країні і не входить в 11 млн?? Скільки на окупованих чи давно живе в Іспанії чи США як Микола з НЮ. Тебе математиці вчили? Чи віднімають мʼяке від теплого?
Додано: Чет 02 лип, 2026 08:32
Влаштували повне свавілля:
Відлупцювали брата військового, просить розголосу, але толку небагато
Додано: Чет 02 лип, 2026 13:07
Ще раз тобі даю джерело інформації
Слова міністра оборони України Михайла Федорова.
Додано: Чет 02 лип, 2026 13:13
Ще раз: «в розшуку ТЦК запросто перебувають і ті, кого в Україні нема вже років 10 чи більше».
То яка підстава вважати, що вони входять в «11 млн чоловіків доступного мобресурсу», коли мова йде про ці 11 мільйонів.
Додано: Чет 02 лип, 2026 13:44
Я не знаю, скільки виїхало ресурсу 23-60. Хтось виїхав по роботі, хтось заброньований, хтось по інвалідності (прокурори), хтось з кицею, хтось 10 років тому, а хтось в віці 18-23. Такої статистики просто немає.
Додано: Чет 02 лип, 2026 13:54
Думаю що ніхто не знає. Тому не треба брати на себе повноваження «я тут отак порахував, дивіться» і тикати свої розрахунки як аргумент для абирвалга, який ніяк не зрозуміє, що якщо за 35 років незалежності через в.кафедри раптом і пройшло 1 млн чоловік (які він десь там нарахував висмоктавши з пальця ), то якби хоча б половина з них зараз була в країні і жива . Що навряд чи. Бо якщо за 35 років країну покинули мільйони (в різних напрямках) , а ще мільйони опинились на окупованих з лютого 2014 року, то очевидно що серед них так само є сотні тисяч випускників в.кафедр. Які є звичайним людьми, з цивільною освітою і цивільними життєвими планами. Які за ці 35 років мали право будувати життя так як вони хотіли і де хотіли . А не думали про абирвалга, який собі намутив справочку і кричить «біжіть всі мене захищати».
І це я навіть не кажу про очевидну для всіх (крім нього ) річ: ніякої підготовки у цих людей не було ні 30 років тому, так і нема тим більше зараз.
Більше того , будь хто , хто служив 5-10 років тому сьогодні безнадійно непридатний до реальної сучасної війни. І має проходити повторну підготовку. Але чому тоді тільки ця особа, а не разом з абирвалгом? Він якийсь особливий?
Додано: Чет 02 лип, 2026 14:22
І з якою ціллю розголосу? відлупцювали хай фіксує побоїі йде в поліцію.
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