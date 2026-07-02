Додано: Чет 02 лип, 2026 13:54

BIGor написав: Hotab написав: Ще раз: «в розшуку ТЦК запросто перебувають і ті, кого в Україні нема вже років 10 чи більше».

То яка підстава вважати, що вони входять в «11 млн чоловіків доступного мобресурсу», коли мова йде про ці 11 мільйонів. Ще раз: «в розшуку ТЦК запросто перебувають і ті, кого в Україні нема вже років 10 чи більше».То яка підстава вважати, що вони входять в «11 млн чоловіків доступного мобресурсу», коли мова йде про ці 11 мільйонів.

Я не знаю, скільки виїхало ресурсу 23-60. Хтось виїхав по роботі, хтось заброньований, хтось по інвалідності (прокурори), хтось з кицею, хтось 10 років тому, а хтось в віці 18-23. Такої статистики просто немає. Я не знаю, скільки виїхало ресурсу 23-60. Хтось виїхав по роботі, хтось заброньований, хтось по інвалідності (прокурори), хтось з кицею, хтось 10 років тому, а хтось в віці 18-23. Такої статистики просто немає.

Думаю що ніхто не знає. Тому не треба брати на себе повноваження «я тут отак порахував, дивіться» і тикати свої розрахунки як аргумент для абирвалга, який ніяк не зрозуміє, що якщо за 35 років незалежності через в.кафедри раптом і пройшло 1 млн чоловік (які він десь там нарахував висмоктавши з пальця ), то якби хоча б половина з них зараз була в країні і жива . Що навряд чи. Бо якщо за 35 років країну покинули мільйони (в різних напрямках) , а ще мільйони опинились на окупованих з лютого 2014 року, то очевидно що серед них так само є сотні тисяч випускників в.кафедр. Які є звичайним людьми, з цивільною освітою і цивільними життєвими планами. Які за ці 35 років мали право будувати життя так як вони хотіли і де хотіли . А не думали про абирвалга, який собі намутив справочку і кричить «біжіть всі мене захищати».І це я навіть не кажу про очевидну для всіх (крім нього ) річ: ніякої підготовки у цих людей не було ні 30 років тому, так і нема тим більше зараз.Більше того , будь хто , хто служив 5-10 років тому сьогодні безнадійно непридатний до реальної сучасної війни. І має проходити повторну підготовку. Але чому тоді тільки ця особа, а не разом з абирвалгом? Він якийсь особливий?