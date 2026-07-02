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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Чет 02 лип, 2026 14:56
Hotab написав:
Більше того , будь хто , хто служив 5-10 років тому сьогодні безнадійно непридатний до реальної сучасної війни. І має проходити повторну підготовку. Але чому тоді тільки ця особа, а не разом з абирвалгом? Він якийсь особливий?
То виходить все навпаки. Офіцерам не треба йти проходити ВЛК, більш того, у них окремий кабінет і вони приходять і качають права, що можуть тільки командувати, і тільки обмежено придатним сказали самім бігти до ТЦК в стислі терміни і навіть без повісток і ставлення як до собак.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 14:57
Banderlog написав:
І з якою ціллю розголосу?
відлупцювали хай фіксує побоїі йде в поліцію.
Вже писали нещодавно про жінку із зразкової, на думку Лубінця, області, як пішла в поліції, бо відгамселили чоловіка, а там кажуть, не ви перші, не ви останні..
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Додано: Чет 02 лип, 2026 14:58
Hotab написав:
ніякої підготовки у цих людей не було ні 30 років тому, так і нема тим більше зараз.
Більше того , будь хто , хто служив 5-10 років тому сьогодні безнадійно непридатний до реальної сучасної війни.
Почекайте, тобто при СРСР придумали собі таку штуку як армія і військові кафедри/училища. Люди проходили строчку 1,5 роки, інші строки військові кафедри ітд - ці всі зусилля просто впусту - щоби під час війни отримати мільйони недієздатних і неготових до війни? А Україна це продовжувала? Мільярди доларів і людино-годин самого продуктивного періоду (18-26), купа ресурсів - все тупо впусту і ні для чого? В СРСР і Україні керували (і керують) тупі люди?
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Додано: Чет 02 лип, 2026 14:58
«Мобілізований, який хворіє на ВІЛ-інфекцію, третю стадію, сифіліс, вірусний гепатит, гнійний сепсис. На момент нашого моніторингу візиту ця людина офіційно на полігоні знаходилась в наряді по кухні», — омбудсмен Лубінець
«На наше запитання, а як ви можете з вашим діагнозом тут взагалі знаходитись, він сказав, що я кожного ранку, коли я заступав на наряд, я повідомляв про свої хвороби, що мені заборонено торкатися речей, які потенційно можуть рознести хворобу на інших військових. Знаєте яка реакція була? Жодної. Ми підняли документи, як його мобілізували. Увага, рішення ВЛК: «Повністю здоровий».
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 02 лип, 2026 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 14:59
hxbbgaf
Офіцерам не треба йти проходити ВЛК
Ти нагло брешеш . «Обмежено придатні» це просто стан придатності. В цьому стані можуть бути і рядові солдати і офіцери. І офіцери обмежено придатні так само зобов’язані (були) прибути , як і ти, і пройти влк. Тобто питання не у званні, а у стані придатності.
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Hotab
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:02
BIGor
Люди проходили строчку 1,5 роки, інші строки військові кафедри ітд - ці всі зусилля просто впусту
Чому? Людина яка служить срочку або контрактну (офіцер, сержант , прапор ) це черговий пожежний тут і зараз, на зміні. . І він перший приймає удар якщо він зараз служить. А якщо не служить , то з такою ж чергою як і ти з аьирвалгом. Що не так? Я це вже казав не раз. Ти забув ? Ти здатний до засвоєння інформації??
А от коли ти і офіцер запасу приходите разом
мобілізуватись , то офіцер як більш досвідчений тобою командує. І аьирвалгом
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Hotab
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:18
Hotab написав:hxbbgaf
Офіцерам не треба йти проходити ВЛК
Ти нагло брешеш . «Обмежено придатні» це просто стан придатності. В цьому стані можуть бути і рядові солдати і офіцери. І офіцери обмежено придатні так само зобов’язані (були) прибути , як і ти, і пройти влк. Тобто питання не у званні, а у стані придатності.
Та якому стані, в більшості статус ще зі школи, ніхто потім в те ТЦК не ходив зазвичай, а офіцери були придатними, коли ставали олфіцерами.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:24
Hotab написав:BIGor
Люди проходили строчку 1,5 роки, інші строки військові кафедри ітд - ці всі зусилля просто впусту
Чому? Людина яка служить срочку або контрактну (офіцер, сержант , прапор ) це черговий пожежний тут і зараз, на зміні. . І він перший приймає удар якщо він зараз служить. А якщо не служить , то з такою ж чергою як і ти з аьирвалгом. Що не так? Я це вже казав не раз. Ти забув ? Ти здатний до засвоєння інформації??
А от коли ти і офіцер запасу приходите разом
мобілізуватись , то офіцер як більш досвідчений тобою командує. І аьирвалгом
Ну, зараз срочки як такової, взагалі, нема, тому це не про нинішні час. Пожежні тут ні до чого, про них мови не було, ніхто не сперечається, що вони виконують важливу роботу (ті, що, дійсно, гасять пожежі, а не на папері в роздутому штаті).
Ну, все ж таки, хто півтора роки провчився воювати, мабуть мав бути першим викликаним, а потім обмежено придатні з хворобами, які не тримали зброї? А не навпаки. Чи хоча б одночасно.
Тільки от офіцерів мільйон, а на фронті воює 200 тис. Тому такая ідея не злітає. В Чорнобиль пісок гребли і солдати і офіцери, якби сказали, що готові тільки командувати, то сиділи б. І у воєнніку у них написано, куди явитись у випадку війни, але всі на це забили, вирішили, що тільки хворі всім і у всьому винні.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:27
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:42
hxbbgaf
офіцери були придатними, коли ставали олфіцерами.
були. І? Це назавжди??
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