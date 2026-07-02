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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:43

  Hotab написав:hxbbgaf
офіцери були придатними, коли ставали олфіцерами.



були. І? Це назавжди??

Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо, а підготовлені офіцери кволими доходягами?
Як доходяга зі всіма відомим інфекціями виявився повністю придатним, та ще й на кухні, Це ОК? Чи Лубінець бреше?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:47

hxbbgaf

Ну, зараз срочки як такової, взагалі, нема,


А 4 роки тому була.
Я тобі загальний принцип розказую. Є серові сили. Є «інші», яким треба час прибути. Це і ті хто служили , і не служили. Вони цивільні.
Так от цивільний з досвідом прийде разом з тобою і очолить тебе. Навіть хто служив срочку, він стане молодшим сержантом і буде командувати тобою.
Ще раз: ви обидва цивільні. Ви обидва вимагаєте підготовки. Ви обидва приходите вчитись і потім служите разом.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 лип, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:49

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
офіцери були придатними, коли ставали олфіцерами.



були. І? Це назавжди??

Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо, а підготовлені офіцери кволими доходягами?
Як доходяга зі всіма відомим інфекціями виявився повністю придатним, та ще й на кухні, Це ОК? Чи Лубінець бреше?

Однаково обмежено придатні мають пройти влк і підтвердити. І офіцери і інші. Що досі не дійшло?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:52

hxbbgaf

Тільки от офіцерів мільйон,

А абирвалгів 25 млн
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:52

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  hxbbgaf написав:Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо

Через те, що змінили (кардинально) критерії - так, деякі стали
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:54

hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:57

  Hotab написав:Однаково обмежено придатні мають пройти влк і підтвердити. І офіцери і інші. Що досі не дійшло?

От не треба строїти з себе дурника. Чи не ти тут рік тому писав про 6 червня. Саме обмежено придатним треба було бігом бігти навіть без повістки у ТЦК. Офіцерам такої вимоги не було.
hxbbgaf
 
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