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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:43
Hotab написав:hxbbgaf
офіцери були придатними, коли ставали олфіцерами.
були. І? Це назавжди??
Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо, а підготовлені офіцери кволими доходягами?
Як доходяга зі всіма відомим інфекціями виявився повністю придатним, та ще й на кухні, Це ОК? Чи Лубінець бреше?
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:47
hxbbgaf
Ну, зараз срочки як такової, взагалі, нема,
А 4 роки тому була.
Я тобі загальний принцип розказую. Є серові сили. Є «інші», яким треба час прибути. Це і ті хто служили , і не служили. Вони цивільні.
Так от цивільний з досвідом прийде разом з тобою і очолить тебе. Навіть хто служив срочку, він стане молодшим сержантом і буде командувати тобою.
Ще раз: ви обидва цивільні. Ви обидва вимагаєте підготовки. Ви обидва приходите вчитись і потім служите разом.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 02 лип, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:49
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
офіцери були придатними, коли ставали олфіцерами.
були. І? Це назавжди??
Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо, а підготовлені офіцери кволими доходягами?
Як доходяга зі всіма відомим інфекціями виявився повністю придатним, та ще й на кухні, Це ОК? Чи Лубінець бреше?
Однаково обмежено придатні мають пройти влк і підтвердити. І офіцери і інші. Що досі не дійшло?
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:52
hxbbgaf
Тільки от офіцерів мільйон,
А абирвалгів 25 млн
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Hotab
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:52
hxbbgaf написав:
Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо
Через те, що змінили (кардинально) критерії - так, деякі стали
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:54
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:57
Hotab написав:
Однаково обмежено придатні мають пройти влк і підтвердити. І офіцери і інші. Що досі не дійшло?
От не треба строїти з себе дурника. Чи не ти тут рік тому писав про 6 червня. Саме обмежено придатним треба було бігом бігти навіть без повістки у ТЦК. Офіцерам такої вимоги не було.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 16:03
до чого тут «офіцерам не треба», коли треба не солдатам, сержантам чи офіцерам, а треба «обмежено придатним»!! Незалежно від військового звання. Це значить хоч солдату , хоч сержанту , хоч офіцеру, якщо він обмежено придатний.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 17:50
Hotab написав:BIGor
Люди проходили строчку 1,5 роки, інші строки військові кафедри ітд - ці всі зусилля просто впусту
Чому? Людина яка служить срочку або контрактну (офіцер, сержант , прапор ) це черговий пожежний тут і зараз, на зміні. . І він перший приймає удар якщо він зараз служить. А якщо не служить , то з такою ж чергою як і ти з аьирвалгом. Що не так? Я це вже казав не раз. Ти забув ? Ти здатний до засвоєння інформації??
А от коли ти і офіцер запасу приходите разом
мобілізуватись , то офіцер як більш досвідчений тобою командує. І аьирвалгом
Щось ти брешеш. То в тебе офіцер після 30 років цивілки ненавчений воювати, а тепер він навчений командувати. Л - логіка. По друге, я так розумію на пройдену срочку, службу, присягу - вже тобі насрать? І ти так не відповів, для чого СРСР зробили цю систему з армією, училищами, воєнкою і офіцерами - заради чого стільки зусилль? Щоби в перший день війни отримати мільйони ненавчених і нездатних зі стертою памяттю?
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