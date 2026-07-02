Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо, а підготовлені офіцери кволими доходягами?
Як доходяга зі всіма відомим інфекціями виявився повністю придатним, та ще й на кухні, Це ОК? Чи Лубінець бреше?
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:43
Ну, а обмежено придатні вже не були і це факт. Чи обмежено придатними за цей час стали рембо, а підготовлені офіцери кволими доходягами?
Як доходяга зі всіма відомим інфекціями виявився повністю придатним, та ще й на кухні, Це ОК? Чи Лубінець бреше?
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:47
hxbbgaf
А 4 роки тому була.
Я тобі загальний принцип розказую. Є серові сили. Є «інші», яким треба час прибути. Це і ті хто служили , і не служили. Вони цивільні.
Так от цивільний з досвідом прийде разом з тобою і очолить тебе. Навіть хто служив срочку, він стане молодшим сержантом і буде командувати тобою.
Ще раз: ви обидва цивільні. Ви обидва вимагаєте підготовки. Ви обидва приходите вчитись і потім служите разом.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 лип, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:49
Однаково обмежено придатні мають пройти влк і підтвердити. І офіцери і інші. Що досі не дійшло?
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:52
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:57
Додано: Чет 02 лип, 2026 16:03
до чого тут «офіцерам не треба», коли треба не солдатам, сержантам чи офіцерам, а треба «обмежено придатним»!! Незалежно від військового звання. Це значить хоч солдату , хоч сержанту , хоч офіцеру, якщо він обмежено придатний.
Додано: Чет 02 лип, 2026 17:50
Щось ти брешеш. То в тебе офіцер після 30 років цивілки ненавчений воювати, а тепер він навчений командувати. Л - логіка. По друге, я так розумію на пройдену срочку, службу, присягу - вже тобі насрать? І ти так не відповів, для чого СРСР зробили цю систему з армією, училищами, воєнкою і офіцерами - заради чого стільки зусилль? Щоби в перший день війни отримати мільйони ненавчених і нездатних зі стертою памяттю?
Додано: Чет 02 лип, 2026 18:19
BIGor
Відправляється з тобою «згадувати» чому його колись вчили та вчити нове. А потім тобою командувати.
«Срать» на твою тупу голову.
А порушення присяги я не побачив ніде. Де ти побачив?
Діючі ЗС і ті хто вчаться на момент на в.кафедрах - сили прийняття першого удару. Решту (Барабашова) мати час довчити (відновити) або навчити з нуля (тебе і абирвалга).
Ще раз треба це повторити? Дійсно розумові здібності не змогли з першого разу?
Статус у тебе (і абирвалга) , а також офіцера запасу Барабашова однаковий - військовозобовʼязаний. цивільний. В запасі. Тільки один рядовий, інший офіцер.
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