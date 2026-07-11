Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було
А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»? Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших?
Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було
А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»? Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших?
Якби було, то хапали б і тягнули. Решту камента ти "ковтнув". Почалося все з того, що той удод підійшов і почав лупити людину. Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів..?
Последний раз редактировалось hxbbgaf Сб 11 июл, 2026 11:14, всего редактировалось 1 раз.