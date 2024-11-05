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У «Резерв+» із 22 січня знову
буде доступне оформлення...

У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:06

У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення...

Пропонуємо до обговорення:
У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» із середи, 22 січня, знову буде доступна можливість оформити відтермінування від мобілізації онлайн для студентів та аспірантів.

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У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів
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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:20

Також вважаю, що зараз потрібно масово відраховувати і скорочувати набори студентів і аспірантів, бо 90% випускників, які йдуть до ВУЗів і майже всіх яких тягнуть до останнього курсу, аби не скорочувати преподів і посадовців, це нонсенс навіть для не воюючої країни, не говорячи про воюючу.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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