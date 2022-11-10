RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Ліміти на чай та каву в
посилках: про що йдеться в...

Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:59

Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в...

Пропонуємо до обговорення:
Зареєстрований у Верховній Раді головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим законопроєкт про оподаткування поштових відправлень передбачає обмеження на пересилання в Україну низки товарів навіть у особистих посилках.

Дивися повний текст
Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в законопроєкті
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100259
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:59

Ну зараз точно вишикується черга яки жадають повернутся в Україну самодурів зеленського-гетманцева.
salvydas
 
Повідомлень: 144
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
R2 » Вів 17 гру, 2024 10:20
1 501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 10:20
grimavatar
Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13...
R2 » П'ят 20 вер, 2024 12:20
1 646
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2024 19:06
Investor_K
ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
R2 » Чет 10 лис, 2022 05:37
1 488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 05:37
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6117)
22.01.2025 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.