Як повідомив генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський, що оголошуємо про запуск лімітованого випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка».
Дивися повний текст
«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2025 00:33
«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)
Додано: Чет 23 січ, 2025 00:33
А цьому смілянському аби собі гроші заробляти . Йому мало продажі цукерок, печива ( в магазині. 20 гривень, а у
Нього на пошті 22 грн. Та ще й з копійками). Сама дешева марка 20 гривень, самий дешевий конверт без марки стоїв 5 коп. А зараз 6 грив, а то й у 5 разів дорожче , це щоб собі зарплату догнати ло 2 мільонів. Все ніяк не
Нажруться.
Раніше в военний час листи відправляли на листку з зошита, загинали в трехугольник, а тепер останню шкуру здирають з людей.
Коли ви вже понажираетесь. Що ще немае на килимові доріжки з грошей, та ше й в валюті.
Ганьба таким працівникам, кабінету міністрів і нашій державі, що держе таких хробаків
|