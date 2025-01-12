RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Укрпошта» випустила нову
серію унікальних марок (фото)

«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:33

«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський, що оголошуємо про запуск лімітованого випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка».

Дивися повний текст
«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:33

А цьому смілянському аби собі гроші заробляти . Йому мало продажі цукерок, печива ( в магазині. 20 гривень, а у
Нього на пошті 22 грн. Та ще й з копійками). Сама дешева марка 20 гривень, самий дешевий конверт без марки стоїв 5 коп. А зараз 6 грив, а то й у 5 разів дорожче , це щоб собі зарплату догнати ло 2 мільонів. Все ніяк не
Нажруться.
Раніше в военний час листи відправляли на листку з зошита, загинали в трехугольник, а тепер останню шкуру здирають з людей.
Коли ви вже понажираетесь. Що ще немае на килимові доріжки з грошей, та ше й в валюті.
Ганьба таким працівникам, кабінету міністрів і нашій державі, що держе таких хробаків
finuser577
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
R2 » Вів 14 січ, 2025 13:01
1 284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2025 13:01
magola9
iPhone автоматично аналізує фото користувачів: функція...
R2 » Нед 12 січ, 2025 11:44
1 390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2025 11:45
yama
ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото)
R2 » П'ят 20 гру, 2024 20:23
1 551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2024 20:23
olegrudij116

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.