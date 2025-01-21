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В Україні можуть відновити
роботу аеропортів вже у 2025...

В Україні можуть відновити роботу аеропортів вже у 2025...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:19

В Україні можуть відновити роботу аеропортів вже у 2025...

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році в Україні планують відновити авіасполучення та роботу кількох аеропортів, про що заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, для цього існують технічні та організаційні можливості, а також необхідне політичне рішення.

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В Україні можуть відновити роботу аеропортів вже у 2025 році — Садовий
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:19

в киеве из тревоги тролейбусы стоят а во львове самолеты будут летать???
сколько этот бред можно мусолить? пока идет война и есть риск ракетного удара самолеты летать не будут.
и это еще каким идитом нужно быть что б сесть в самолет и взлететь в стране где все напискано пво, которое сбивает как чужое так и свое
stokoz
 
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