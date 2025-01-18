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Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2025 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Сучасні електромобілі можуть служити так само довго й часто є надійнішими, ніж аналогічні автомобілі з ДВС. До такого висновку дійшли дослідниками з Університету Бірмінгема та Лондонської школи економіки, які проаналізували понад 300 000 000 записів, включаючи дані про 30 000 000 автомобілів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 20:03
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