Інвестиційний трамплін - курс на платформі Академії Мінфін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
До Дня закоханих Академія Мінфін підготувала вигідну пропозицію. Даруйте своїм близьким людям знання, що приведуть вас до спільних фінансових цілей.
❣️ Тільки з 10 до 16 лютого ви можете придбати курс «Інвестиційний трамплін» для двох за ціною одного.
Курс складається з 16 онлайн-занять, де ви навчитесь ефективно управляти особистими фінансами, розробите персональний фінансовий план та опануєте різні інвестиційні інструменти, щоб крок за кроком досягати бажаного.