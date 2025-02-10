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Академія Мінфін

Академія Мінфін
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:32

Академія Мінфін

Шановні форумчани, нагадуємо!

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Підпишіться, щоб отримувати у своїй стрічці інформацію про тренди ринків, перспективні інвестиційні можливості, розбір інструментів простою мовою, без складних термінів.

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Інвестиційний трамплін - курс на платформі Академії Мінфін.
Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 10:52

Форумчани!

До Дня закоханих Академія Мінфін підготувала вигідну пропозицію. Даруйте своїм близьким людям знання, що приведуть вас до спільних фінансових цілей.

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Зображення

Курс складається з 16 онлайн-занять, де ви навчитесь ефективно управляти особистими фінансами, розробите персональний фінансовий план та опануєте різні інвестиційні інструменти, щоб крок за кроком досягати бажаного.

🔗 Купуйте курс на сайті Академії Мінфін
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 2020 раз.
 
Профіль
 
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