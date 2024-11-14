Якщо раніше основним фінансовим інструментом для зберігання коштів були депозити, то зараз достатньо активно гроші українців перетікають у інвестиційні інструменти.
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Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти
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Додано: Сер 29 січ, 2025 20:19
Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти
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Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти
Додано: Сер 29 січ, 2025 20:20
Криптобіржі. Інвестиції і Україна речі не сумісні. Постійне прикручування гайок і ризик залишитися з 0. Країна грабіжник, я не забуду як мене ошукали після початку війни, коли я ходив пів року знімав гривню через обмеження і купував доллар по 35-37 при замороженому 29, бо в банку мені не могли не те що бакс продати і й мою гривню віддати. Більше не копійки я вцю контору, яку ви називаєте фінансовою системою України не принесу. Подивимрся що ви тепер будете робити без мільярдів допомоги. 35 років совка немає, а люди вже забули як це залишитися без грошей.
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