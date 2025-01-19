Працівники Державної прикордонної служби України перевіряють наявність військово-облікових документів у всіх осіб, які мають право на виїзд.
Дивися повний текст
Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2025 21:37
Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
|