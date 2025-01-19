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Які документи підтверджують
право на виїзд за межі України

Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 21:37

Які документи підтверджують право на виїзд за межі України

Пропонуємо до обговорення:
Працівники Державної прикордонної служби України перевіряють наявність військово-облікових документів у всіх осіб, які мають право на виїзд.

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Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
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