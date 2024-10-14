Монетарна політика, економічні й фінансові процеси часто бувають складними для розуміння. А там, де щось не зрозуміло, спостерігається поле для маніпуляцій.
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В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:39
В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки
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Дивися повний текст
В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки
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