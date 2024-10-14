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В НБУ повідомили, на що вплине
підвищення облікової ставки

В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:39

В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Монетарна політика, економічні й фінансові процеси часто бувають складними для розуміння. А там, де щось не зрозуміло, спостерігається поле для маніпуляцій.

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В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки
R2
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