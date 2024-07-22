Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.
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БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:47
БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ
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Дивися повний текст
БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ
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