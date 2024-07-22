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БЕБ викрило схему нелегального
ввезення авто для ЗСУ

БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:47

БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

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БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ
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