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Доступні ліки: у нас
обдурять на всьому

Доступні ліки: у нас обдурять на всьому
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47

Доступні ліки: у нас обдурять на всьому

Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:56

  hxbbgaf написав:Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!

что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
Proofy
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