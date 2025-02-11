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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47
Доступні ліки: у нас обдурять на всьому
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:56
что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
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