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Доступні ліки: у нас
обдурять на всьому

Доступні ліки: у нас обдурять на всьому
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47

Доступні ліки: у нас обдурять на всьому

Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:56

  hxbbgaf написав:Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!

что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:33

Те ж саме з УЗД, доки по телеку талдичать, що все безкоштовно і рай земний і медична манна небесна, записатись на нього неможливо, черга в 100 разів довше ніж кількість місць і спеціаьно всім говорять бігти на 8:00, напевно, щоб познущатись. Не говорячи вже про МРТ. Скільки можна вішати людям лапшу, кляті корупціонери!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 13 лют, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:35

  Proofy написав:
  hxbbgaf написав:Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!

что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем

Хтось живе, а хтось ні, доки всі ці покидьки, вся ця медична мафія знущається з людей
hxbbgaf
 
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