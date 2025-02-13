|
|
|
Доступні ліки: у нас обдурять на всьому
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22357
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:56
hxbbgaf написав:
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2441
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:33
Те ж саме з УЗД, доки по телеку талдичать, що все безкоштовно і рай земний і медична манна небесна, записатись на нього неможливо, черга в 100 разів довше ніж кількість місць і спеціаьно всім говорять бігти на 8:00, напевно, щоб познущатись. Не говорячи вже про МРТ. Скільки можна вішати людям лапшу, кляті корупціонери!
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 13 лют, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22357
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:35
Proofy написав: hxbbgaf написав:
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
Хтось живе, а хтось ні, доки всі ці покидьки, вся ця медична мафія знущається з людей
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22357
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|