RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці у 1,5 рази частіше
купують землю, аніж житло

Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:39

Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло

Пропонуємо до обговорення:
452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного.

Дивися повний текст
Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100291
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
R2 » Сер 05 лют, 2025 15:18
1 323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2025 15:18
stokoz
Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають...
R2 » Сер 22 січ, 2025 11:19
1 577
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2025 11:19
olg178477
Зростання конкуренції: кому українці поступаються місцем...
R2 » Нед 05 січ, 2025 11:13
1 590
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 11:13
galuzynskyy_sergiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6207)
12.02.2025 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.