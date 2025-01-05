452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного.
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Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:39
Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
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Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
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