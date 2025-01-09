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Finance.ua: Контракт на 1
млн та іпотека під 0: які...

Finance.ua: Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які...
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:27

Finance.ua: Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний річний дохід учасників програми може сягати 2 мільйонів гривень.
У цьому матеріалі Finance.ua докладно розповідає про те, що це за нова ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.

Дивися повний текст Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які умови Міноборони обіцяє для 18-24 річних добровольців
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:28

думаю 18-24 панацы на , которые на фронте в шоке от этой новости
интересно как они воевать теперь будут, зная, что "побратим" получает столько же, но
дополнительно имеет лям, бесплатное образование и через год может дембельнутца
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 01:43

Гениально бля, закрыли границы а теперь "право на виїзд за кордон" выдают как бонус. Усатый апплодирует в аду...
katso
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