Впродовж 2024 року українці та місцеві підприємства придбали 68,8 тисячі нових легковиків. У порівнянні з 2023 роком, маємо приріст торгів на +9,2%.
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Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:06
Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці...
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Дивися повний текст
Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році
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