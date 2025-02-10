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Підсумки 2024 року: які нові
автомобілі обирали українці...

Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:06

Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці...

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж 2024 року українці та місцеві підприємства придбали 68,8 тисячі нових легковиків. У порівнянні з 2023 роком, маємо приріст торгів на +9,2%.

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Підсумки 2024 року: які нові автомобілі обирали українці в минулому році
R2
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