Добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.
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Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
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Додано: Нед 16 лют, 2025 16:14
Повернення українських біженців — основа повоєнного...
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Дивися повний текст
Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:14
Робочі руки всім потрібні, добровільно в Україну повернуться лише не робочі.
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