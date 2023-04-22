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Хто використовує штучний інтелект у роботі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики ініціативи Anthropic Economic Index опублікували перший звіт про вплив штучного інтелекту на ринки праці та економіку. Дослідження базується на аналізі мільйонів анонімних розмов на Claude. ai та показує, як ШІ інтегрується у вирішення реальних економічних завдань.
Дивися повний текст Хто використовує штучний інтелект у роботі найактивніше — дослідження
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