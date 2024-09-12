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Які юридичні питання варто
владнати перед початком...

Які юридичні питання варто владнати перед початком...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:04

Які юридичні питання варто владнати перед початком...

Пропонуємо до обговорення:
Третій випуск безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін уже доступний до перегляду. З нього ви дізнаєтесь, які документи слід підготувати й про що подбати до початку служби, щоб у майбутньому не зіткнутися з фінансовими й правовими труднощами.

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Які юридичні питання варто владнати перед початком служби у війську
R2
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