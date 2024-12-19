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Перелік ліків, на які знизять
ціни на 30% з 1 березня

Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 17:11

Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня

Пропонуємо до обговорення:
Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

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Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 17:11

Шановні читачі!

Чи вважаєте Ви, що ця ініціатива дійсно призведе до зниження цін на ліки в аптеках?
Чи є сумніви щодо цього?
Ірина_
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