Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.
Дивися повний текст
Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2025 17:11
Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня
Додано: Сер 19 лют, 2025 17:11
Шановні читачі!
Чи вважаєте Ви, що ця ініціатива дійсно призведе до зниження цін на ліки в аптеках?
Чи є сумніви щодо цього?
|