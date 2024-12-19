RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Купити нерухомість у
Болгарії: ціни та процедура

Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 10:07

Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія – країна Євросоюзу, де найдоступніша нерухомість: і за ціною, і за вимогами до іноземних покупців, і за пропозицією на ринку.

Дивися повний текст
Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100290
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня
R2 » Сер 19 лют, 2025 17:11
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2025 17:11
Ірина_
Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від...
R2 » Чет 16 січ, 2025 11:50
5 703
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2025 18:41
GALeon
Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють...
R2 » Чет 19 гру, 2024 10:34
1 560
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2024 10:34
stokoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4622)
21.02.2025 10:30
Ринок ОВДП (7576)
21.02.2025 08:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.