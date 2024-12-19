Болгарія – країна Євросоюзу, де найдоступніша нерухомість: і за ціною, і за вимогами до іноземних покупців, і за пропозицією на ринку.
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Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 10:07
Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура
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Дивися повний текст
Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура
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