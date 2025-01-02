Пошук надійного та доступного автомобіля є нелегким завданням. У продажу можна знайти величезну кількість різних моделей, кожна з яких має свої особливості.
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Експерти назвали 4 марки автомобілів, які випускають дуже надійні моделі
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Додано: Пон 24 лют, 2025 23:10
Експерти назвали 4 марки автомобілів, які випускають...
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Експерти назвали 4 марки автомобілів, які випускають дуже надійні моделі
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