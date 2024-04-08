Зараз на ринку праці немає достатньо кваліфікованих кадрів і компанії витрачають ресурси, щоб навчити їх самостійно.
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На ринку праці бракує професіоналів — експертка
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 23:18
На ринку праці бракує професіоналів — експертка
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Дивися повний текст
На ринку праці бракує професіоналів — експертка
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