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На ринку праці бракує
професіоналів — експертка

На ринку праці бракує професіоналів — експертка
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:18

На ринку праці бракує професіоналів — експертка

Пропонуємо до обговорення:
Зараз на ринку праці немає достатньо кваліфікованих кадрів і компанії витрачають ресурси, щоб навчити їх самостійно.

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На ринку праці бракує професіоналів — експертка
R2
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