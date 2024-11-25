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Рада підтримала постанову
про проведення виборів...

Рада підтримала постанову про проведення виборів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:01

Рада підтримала постанову про проведення виборів...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. Напередодні за неї вже голосували, але схвалити не змогли.

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Рада підтримала постанову про проведення виборів президента після закінчення війни
R2
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