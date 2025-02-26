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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:31 Що робити з цією угодою.

І це все відбувається при тому, що вже всі усвідомлюють, що ми зараз воюємо не тільки за себе, а як мінімум за половину Європи, навіть згідно з хуйловським ультиматумом щодо кордонів 97-го року, а, якщо НАТО ще існує, то і за все НАТО!

Тому вбачаю єдиний варіант, коли довіри нема. Якще це навіть не есмінці та 5-та стаття і всі обіцянки трампона швидко закінчити цю війну - це було пусте балабольство, і не ядерна зброя, то треба спочатку вимагати від США першої партії як мінімум томагавків, нехай покажуть, що за їхніми словами слідуть хоч якісь дії, крім роботи на хуйла, а після цього якась невелика частина угоди. Потім ще томагавків, далекобійних ракет, повний дозвіл бити по оборонних заводах, аеродромах, військових частинах ворога, сучасні винищувачі з ракетами до них - тоді ще частина угоди, вже більша. Все по мірі, бо довіри після цього всього нуль! Ну, а хочуть реально все і одразу, тоді знають, що робити, ядерна зброя, есмінці до Чорного моря і ультиматум хуйлові!

Щоб це знову не була кучмовщина та здача всіх інтересів, такого ми вже нікому не пробачимо!

А якщо нічого, тільки зрада, вимагання незрозуміло чого і незрозуміло за що, і ніяких гарантій взамін, то тоді вони нам не залишають вибору, тільки ось це!

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1144043.0 ІМХО, зараз взагалі нікому не можні вірити, тим більше трампону, після всіх його вибриків останніх 2-х тижнів. А що ми маємо на зараз? Про гарантії навіть теоретичні поки що нічого нечутно взагалі. Трамп продовжує співати про неіснуючі вже надані у його снах 350 ярдів, які, хоче, щоб повертали наші діти ресурсами, а навіть за ППО буде "відповідальна Європа"? Вони хочуть, чтоб ми воювали проти ядерної держави калашами і дронами, поклали мільйони життів і такою ціною і ціною зруйнованих міст спробували відвоювати якісь ресурси, які будемо вимушені віддавати їм взагалі незрозуміло за що? А як не відвоюємо, то вони теж нічим не ризикують - ну, хіба що не отримають ресурсів, і то якщо вже не на пару з путлером працюють...І це все відбувається при тому, що вже всі усвідомлюють, що ми зараз воюємо не тільки за себе, а як мінімум за половину Європи, навіть згідно з хуйловським ультиматумом щодо кордонів 97-го року, а, якщо НАТО ще існує, то і за все НАТО!Тому вбачаю єдиний варіант, коли довіри нема. Якще це навіть не есмінці та 5-та стаття і всі обіцянки трампона швидко закінчити цю війну - це було пусте балабольство, і не ядерна зброя, то треба спочатку вимагати від США першої партії як мінімум томагавків, нехай покажуть, що за їхніми словами слідуть хоч якісь дії, крім роботи на хуйла, а після цього якась невелика частина угоди. Потім ще томагавків, далекобійних ракет, повний дозвіл бити по оборонних заводах, аеродромах, військових частинах ворога, сучасні винищувачі з ракетами до них - тоді ще частина угоди, вже більша. Все по мірі, бо довіри після цього всього нуль! Ну, а хочуть реально все і одразу, тоді знають, що робити, ядерна зброя, есмінці до Чорного моря і ультиматум хуйлові!Щоб це знову не була кучмовщина та здача всіх інтересів, такого ми вже нікому не пробачимо!А якщо нічого, тільки зрада, вимагання незрозуміло чого і незрозуміло за що, і ніяких гарантій взамін, то тоді вони нам не залишають вибору, тільки ось це! hxbbgaf Повідомлень: 22369 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2025 14:42 Re: Що робити з цією угодою. hxbbgaf написав: ...

незрозуміло за що... як це незрозумілт за що? за ''право воювати'' як це незрозумілт за що? за ''право воювати'' GALeon

Повідомлень: 1558 З нами з: 13.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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