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Що робити з цією угодою.

Що робити з цією угодою.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:31

Що робити з цією угодою.

ІМХО, зараз взагалі нікому не можні вірити, тим більше трампону, після всіх його вибриків останніх 2-х тижнів. А що ми маємо на зараз? Про гарантії навіть теоретичні поки що нічого нечутно взагалі. Трамп продовжує співати про неіснуючі вже надані у його снах 350 ярдів, які, хоче, щоб повертали наші діти ресурсами, а навіть за ППО буде "відповідальна Європа"? Вони хочуть, чтоб ми воювали проти ядерної держави калашами і дронами, поклали мільйони життів і такою ціною і ціною зруйнованих міст спробували відвоювати якісь ресурси, які будемо вимушені віддавати їм взагалі незрозуміло за що? А як не відвоюємо, то вони теж нічим не ризикують - ну, хіба що не отримають ресурсів, і то якщо вже не на пару з путлером працюють...
І це все відбувається при тому, що вже всі усвідомлюють, що ми зараз воюємо не тільки за себе, а як мінімум за половину Європи, навіть згідно з хуйловським ультиматумом щодо кордонів 97-го року, а, якщо НАТО ще існує, то і за все НАТО!
Тому вбачаю єдиний варіант, коли довіри нема. Якще це навіть не есмінці та 5-та стаття і всі обіцянки трампона швидко закінчити цю війну - це було пусте балабольство, і не ядерна зброя, то треба спочатку вимагати від США першої партії як мінімум томагавків, нехай покажуть, що за їхніми словами слідуть хоч якісь дії, крім роботи на хуйла, а після цього якась невелика частина угоди. Потім ще томагавків, далекобійних ракет, повний дозвіл бити по оборонних заводах, аеродромах, військових частинах ворога, сучасні винищувачі з ракетами до них - тоді ще частина угоди, вже більша. Все по мірі, бо довіри після цього всього нуль! Ну, а хочуть реально все і одразу, тоді знають, що робити, ядерна зброя, есмінці до Чорного моря і ультиматум хуйлові!
Щоб це знову не була кучмовщина та здача всіх інтересів, такого ми вже нікому не пробачимо!
А якщо нічого, тільки зрада, вимагання незрозуміло чого і незрозуміло за що, і ніяких гарантій взамін, то тоді вони нам не залишають вибору, тільки ось це!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1144043.0
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:42

Re: Що робити з цією угодою.

hxbbgaf написав:...
незрозуміло за що...
як це незрозумілт за що? за ''право воювати''
GALeon
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