Що робити з цією угодою.

Додано: Сер 26 лют, 2025 14:31

ІМХО, зараз взагалі нікому не можні вірити, тим більше трампону, після всіх його вибриків останніх 2-х тижнів. А що ми маємо на зараз? Про гарантії навіть теоретичні поки що нічого нечутно взагалі. Трамп продовжує співати про неіснуючі вже надані у його снах 350 ярдів, які, хоче, щоб повертали наші діти ресурсами, а навіть за ППО буде "відповідальна Європа"? Вони хочуть, чтоб ми воювали проти ядерної держави калашами і дронами, поклали мільйони життів і такою ціною і ціною зруйнованих міст спробували відвоювати якісь ресурси, які будемо вимушені віддавати їм взагалі незрозуміло за що? А як не відвоюємо, то вони теж нічим не ризикують - ну, хіба що не отримають ресурсів, і то якщо вже не на пару з путлером працюють...І це все відбувається при тому, що вже всі усвідомлюють, що ми зараз воюємо не тільки за себе, а як мінімум за половину Європи, навіть згідно з хуйловським ультиматумом щодо кордонів 97-го року, а, якщо НАТО ще існує, то і за все НАТО!Тому вбачаю єдиний варіант, коли довіри нема. Якще це навіть не есмінці та 5-та стаття і всі обіцянки трампона швидко закінчити цю війну - це було пусте балабольство, і не ядерна зброя, то треба спочатку вимагати від США першої партії як мінімум томагавків, нехай покажуть, що за їхніми словами слідуть хоч якісь дії, крім роботи на хуйла, а після цього якась невелика частина угоди. Потім ще томагавків, далекобійних ракет, повний дозвіл бити по оборонних заводах, аеродромах, військових частинах ворога, сучасні винищувачі з ракетами до них - тоді ще частина угоди, вже більша. Все по мірі, бо довіри після цього всього нуль! Ну, а хочуть реально все і одразу, тоді знають, що робити, ядерна зброя, есмінці до Чорного моря і ультиматум хуйлові!Щоб це знову не була кучмовщина та здача всіх інтересів, такого ми вже нікому не пробачимо!А якщо нічого, тільки зрада, вимагання незрозуміло чого і незрозуміло за що, і ніяких гарантій взамін, то тоді вони нам не залишають вибору, тільки ось це!