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Середня зарплата в Україні досягла 535 доларів: хто...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 бер, 2025 11:23
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році середня заробітна плата в Україні досягла 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Це суттєво перевищує рівень інфляції минулого року, який складав 6,5%.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні досягла 535 доларів: хто отримує найбільше та найменше
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