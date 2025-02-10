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Яку пенсію отримують
українці в Польщі

Яку пенсію отримують українці в Польщі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 19:36

Яку пенсію отримують українці в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Збільшується кількість іноземців, які отримують польською пенсію. Деякі з них приїхали до Польщі вже в пенсійному віці, і іноді ZUS доплачує їм різницю між пенсією, яку вони отримують у країні походження, та мінімальною пенсією в Польщі.

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Яку пенсію отримують українці в Польщі
R2
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