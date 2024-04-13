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Чи повинні вчителі декларувати доходи, отримані від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 бер, 2025 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Учителі, викладачі, які надавали репетиторські послуги учням, студентам чи дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані фізичною особою-підприємцем зобов’язані задекларувати свої доходи.
Дивися повний текст Чи повинні вчителі декларувати доходи, отримані від репетиторства
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