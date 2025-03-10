Від початку повномасштабного вторгнення українці відкрили у Польщі майже 90 тисяч компаній.
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Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери
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Додано: Пон 10 бер, 2025 11:00
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з...
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Дивися повний текст
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери
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