RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці відкрили майже 90
тисяч компаній у Польщі з...

Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:00

Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку повномасштабного вторгнення українці відкрили у Польщі майже 90 тисяч компаній.

Дивися повний текст
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100303
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:31

Дякуємо гетманцеву.
salvydas
 
Повідомлень: 152
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев...
R2 » Сер 05 бер, 2025 16:25
1 229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 бер, 2025 16:25
leoiskander
Українці за кордоном зможуть отримати бронь від...
R2 » Сер 26 лют, 2025 14:37
1 305
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2025 14:38
igemus64
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
R2 » Сер 05 лют, 2025 15:18
1 566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2025 15:18
stokoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.