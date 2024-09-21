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ТОП-10 «стильних» вакансій: підбірка роботи в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 бер, 2025 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви мрієте працювати в компанії, яку знають в усьому світі та створювати стильні речі, тоді підбірка вакансії в українських fashion-брендах на work.ua саме для вас.
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