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Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 бер, 2025 13:33
Пропонуємо до обговорення:
Порівняно із січнем 2022 року експорт IT-послуг скоротився майже на чверть. У січні 2025 року експорт комп’ютерних послуг становив 489 млн дол. Це на 3,7% (19 млн дол.) менше за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть порівняно з 2022 роком
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Додано: Пон 10 бер, 2025 13:33
Про головне, а саме ФОПоцід 2.0 зеленського-гетманцева він звісно не розповів.
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