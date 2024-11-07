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Реформа оплати праці
держслужбовців: Рада ухвалила...

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:29

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроєкт № 8222, що передбачає впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

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Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт
R2
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