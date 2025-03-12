RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Хто очолюе Київський
апеляційний суд і доколє

Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:48

Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє

https://www.youtube.com/shorts/YrPeP9W4j_E
https://parlament.ua/dossier/golovachov-yaroslav/
До того ж, очолює вже 10 років, коли може тільки 6.
10 років тому, після того, як ще кришував злочинців у Деснянському суді, вже був мільярдером! Ось стаття того часу:

Судья-миллиардер Ярослав Головачев претендует на кресло главы Апелляционного суда столицы
https://antikor.com.ua/articles/44607-s ... a_stolitsy

А ось більш свіжа
В 2015 році Головачов очолив Київський апеляційний суд. На той факт, що у ВККС на нього поступило три десятки скарг, уваги не звернули. І вже перед розглядом справи Геннадія Корбана журналісти зафіксували, як напередодні на Банкову за інструкціями прибули Ігор Кононенко, суддя Головачов і суддя Дзюбін, який безпосередньо розглядав цю справу.

Нардеп Сергій Лещенко у березні 2017 року звинуватив Ярослава Головачова у звільнені з під варти Романа Насірова. Депутат вказав, що напередодні розгляду цієї справи у Солом’янському суді з’явився керівник столичного апеляційного суду і особисто інструктував суддю Людмилу Шереметьєву. Вона наступного дня зірвала засідання суду, термін перебування Насірова під вартою в той день закінчився і він вийшов на волю.

Щодо статків судді, то в декларації за 2015 рік він вказав 7 земельних ділянок в Київській області та 7 квартир в Києві. Одна квартира оформлена безпосередньо на суддю, двома квартирами володіє його дружина, що отримала зарплати трохи менше 30 тисяч гривень за рік. А по дві квартири турботливий батько оформив на синів-школярів.

Проте не квартири та земельні ділянки дали підставу журналістам назвати Ярослава Головачова "багатієм Річі". Компанія з Кіпру Helios Real Estate Group підтвердила, що суддя в березні 2015 року повністю оплатив вартість вілли з басейном площею 570 квадратних метрів на земельній ділянці розміром 1500 квадратних метрів. Вартість елітної нерухомості – чотири мільйона євро. Вілла знаходиться в престижному районі міста Ларнака, у ній 10 кімнат, 4 спальні, панорамний вид на Середземне море. Крім того, придбання елітної вілли в компанії Helios Real Estate Group надає право на отримання кіпрського громадянства для всіх членів сім’ї. Так і хочеться повторити слова Абдулли з радянського кіношедевру: "Що ще потрібно, щоб спокійно зустріти старість?".

І там ще нема, як при ньому засудили пенсіонерку, яка зняла повішену януковичем стрічку, як служив зеку і т.д.
Чого чекати від такого клятого суду, окрім корупції і знущання над потерпілими, що й відбувається?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22370
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:53

Справи тягнуться багато років на користь обвинувачуваних, суд погряз у корупції.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22370
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (676)
12.03.2025 11:58
Ринок ОВДП (7910)
12.03.2025 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.