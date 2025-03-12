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апеляційний суд і доколє Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє + Додати

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Додано: Сер 12 бер, 2025 12:48 Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє https://www.youtube.com/shorts/YrPeP9W4j_E

https://parlament.ua/dossier/golovachov-yaroslav/

До того ж, очолює вже 10 років, коли може тільки 6.

10 років тому, після того, як ще кришував злочинців у Деснянському суді, вже був мільярдером! Ось стаття того часу:



Судья-миллиардер Ярослав Головачев претендует на кресло главы Апелляционного суда столицы

https://antikor.com.ua/articles/44607-s ... a_stolitsy



А ось більш свіжа

В 2015 році Головачов очолив Київський апеляційний суд. На той факт, що у ВККС на нього поступило три десятки скарг, уваги не звернули. І вже перед розглядом справи Геннадія Корбана журналісти зафіксували, як напередодні на Банкову за інструкціями прибули Ігор Кононенко, суддя Головачов і суддя Дзюбін, який безпосередньо розглядав цю справу.



Нардеп Сергій Лещенко у березні 2017 року звинуватив Ярослава Головачова у звільнені з під варти Романа Насірова. Депутат вказав, що напередодні розгляду цієї справи у Солом’янському суді з’явився керівник столичного апеляційного суду і особисто інструктував суддю Людмилу Шереметьєву. Вона наступного дня зірвала засідання суду, термін перебування Насірова під вартою в той день закінчився і він вийшов на волю.



Щодо статків судді, то в декларації за 2015 рік він вказав 7 земельних ділянок в Київській області та 7 квартир в Києві. Одна квартира оформлена безпосередньо на суддю, двома квартирами володіє його дружина, що отримала зарплати трохи менше 30 тисяч гривень за рік. А по дві квартири турботливий батько оформив на синів-школярів.



Проте не квартири та земельні ділянки дали підставу журналістам назвати Ярослава Головачова "багатієм Річі". Компанія з Кіпру Helios Real Estate Group підтвердила, що суддя в березні 2015 року повністю оплатив вартість вілли з басейном площею 570 квадратних метрів на земельній ділянці розміром 1500 квадратних метрів. Вартість елітної нерухомості – чотири мільйона євро. Вілла знаходиться в престижному районі міста Ларнака, у ній 10 кімнат, 4 спальні, панорамний вид на Середземне море. Крім того, придбання елітної вілли в компанії Helios Real Estate Group надає право на отримання кіпрського громадянства для всіх членів сім’ї. Так і хочеться повторити слова Абдулли з радянського кіношедевру: "Що ще потрібно, щоб спокійно зустріти старість?".

І там ще нема, як при ньому засудили пенсіонерку, яка зняла повішену януковичем стрічку, як служив зеку і т.д.

Чого чекати від такого клятого суду, окрім корупції і знущання над потерпілими, що й відбувається? До того ж, очолює вже 10 років, коли може тільки 6.10 років тому, після того, як ще кришував злочинців у Деснянському суді, вже був мільярдером! Ось стаття того часу:Судья-миллиардер Ярослав Головачев претендует на кресло главы Апелляционного суда столицыА ось більш свіжаІ там ще нема, як при ньому засудили пенсіонерку, яка зняла повішену януковичем стрічку, як служив зеку і т.д.Чого чекати від такого клятого суду, окрім корупції і знущання над потерпілими, що й відбувається? hxbbgaf Повідомлень: 22370 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 12:53 Справи тягнуться багато років на користь обвинувачуваних, суд погряз у корупції. hxbbgaf Повідомлень: 22370 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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