Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє

До того ж, очолює вже 10 років, коли може тільки 6.
10 років тому, після того, як ще кришував злочинців у Деснянському суді, вже був мільярдером! Ось стаття того часу:
Судья-миллиардер Ярослав Головачев претендует на кресло главы Апелляционного суда столицы
А ось більш свіжа
В 2015 році Головачов очолив Київський апеляційний суд. На той факт, що у ВККС на нього поступило три десятки скарг, уваги не звернули. І вже перед розглядом справи Геннадія Корбана журналісти зафіксували, як напередодні на Банкову за інструкціями прибули Ігор Кононенко, суддя Головачов і суддя Дзюбін, який безпосередньо розглядав цю справу.
Нардеп Сергій Лещенко у березні 2017 року звинуватив Ярослава Головачова у звільнені з під варти Романа Насірова. Депутат вказав, що напередодні розгляду цієї справи у Солом’янському суді з’явився керівник столичного апеляційного суду і особисто інструктував суддю Людмилу Шереметьєву. Вона наступного дня зірвала засідання суду, термін перебування Насірова під вартою в той день закінчився і він вийшов на волю.
Щодо статків судді, то в декларації за 2015 рік він вказав 7 земельних ділянок в Київській області та 7 квартир в Києві. Одна квартира оформлена безпосередньо на суддю, двома квартирами володіє його дружина, що отримала зарплати трохи менше 30 тисяч гривень за рік. А по дві квартири турботливий батько оформив на синів-школярів.
Проте не квартири та земельні ділянки дали підставу журналістам назвати Ярослава Головачова "багатієм Річі". Компанія з Кіпру Helios Real Estate Group підтвердила, що суддя в березні 2015 року повністю оплатив вартість вілли з басейном площею 570 квадратних метрів на земельній ділянці розміром 1500 квадратних метрів. Вартість елітної нерухомості – чотири мільйона євро. Вілла знаходиться в престижному районі міста Ларнака, у ній 10 кімнат, 4 спальні, панорамний вид на Середземне море. Крім того, придбання елітної вілли в компанії Helios Real Estate Group надає право на отримання кіпрського громадянства для всіх членів сім’ї. Так і хочеться повторити слова Абдулли з радянського кіношедевру: "Що ще потрібно, щоб спокійно зустріти старість?".
І там ще нема, як при ньому засудили пенсіонерку, яка зняла повішену януковичем стрічку, як служив зеку і т.д.
Чого чекати від такого клятого суду, окрім корупції і знущання над потерпілими, що й відбувається?