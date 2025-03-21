RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Хто очолюе Київський
апеляційний суд і доколє

Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:48

Хто очолюе Київський апеляційний суд і доколє

https://www.youtube.com/shorts/YrPeP9W4j_E
https://parlament.ua/dossier/golovachov-yaroslav/
До того ж, очолює вже 10 років, коли може тільки 6.
10 років тому, після того, як ще кришував злочинців у Деснянському суді, вже був мільярдером! Ось стаття того часу:

Судья-миллиардер Ярослав Головачев претендует на кресло главы Апелляционного суда столицы
https://antikor.com.ua/articles/44607-s ... a_stolitsy

А ось більш свіжа
В 2015 році Головачов очолив Київський апеляційний суд. На той факт, що у ВККС на нього поступило три десятки скарг, уваги не звернули. І вже перед розглядом справи Геннадія Корбана журналісти зафіксували, як напередодні на Банкову за інструкціями прибули Ігор Кононенко, суддя Головачов і суддя Дзюбін, який безпосередньо розглядав цю справу.

Нардеп Сергій Лещенко у березні 2017 року звинуватив Ярослава Головачова у звільнені з під варти Романа Насірова. Депутат вказав, що напередодні розгляду цієї справи у Солом’янському суді з’явився керівник столичного апеляційного суду і особисто інструктував суддю Людмилу Шереметьєву. Вона наступного дня зірвала засідання суду, термін перебування Насірова під вартою в той день закінчився і він вийшов на волю.

Щодо статків судді, то в декларації за 2015 рік він вказав 7 земельних ділянок в Київській області та 7 квартир в Києві. Одна квартира оформлена безпосередньо на суддю, двома квартирами володіє його дружина, що отримала зарплати трохи менше 30 тисяч гривень за рік. А по дві квартири турботливий батько оформив на синів-школярів.

Проте не квартири та земельні ділянки дали підставу журналістам назвати Ярослава Головачова "багатієм Річі". Компанія з Кіпру Helios Real Estate Group підтвердила, що суддя в березні 2015 року повністю оплатив вартість вілли з басейном площею 570 квадратних метрів на земельній ділянці розміром 1500 квадратних метрів. Вартість елітної нерухомості – чотири мільйона євро. Вілла знаходиться в престижному районі міста Ларнака, у ній 10 кімнат, 4 спальні, панорамний вид на Середземне море. Крім того, придбання елітної вілли в компанії Helios Real Estate Group надає право на отримання кіпрського громадянства для всіх членів сім’ї. Так і хочеться повторити слова Абдулли з радянського кіношедевру: "Що ще потрібно, щоб спокійно зустріти старість?".

І там ще нема, як при ньому засудили пенсіонерку, яка зняла повішену януковичем стрічку, як служив зеку і т.д.
Чого чекати від такого клятого суду, окрім корупції і знущання над потерпілими, що й відбувається?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22390
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:53

Справи тягнуться багато років на користь обвинувачуваних, суд погряз у корупції.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22390
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 10:23

Очевидна справа тягнеться 5 років. Покидьки! Справжні покидьки! Всі в змові - прокурори, судді, юристи, страхова. Воно, виходить. і не дивно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22390
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.