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ТЦК і КМВА корупціонери Журналісти: Голови Київського ТЦК і КМВА корупціонери + Додати

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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:03 Журналісти: Голови Київського ТЦК і КМВА корупціонери https://nenka.info/zhurnalisty-vykryly- ... i-v-kyyevi



https://360ua.news/nachalnyk-kyyivskogo ... pryyemstv/



Журналісти викрили схему з бронюванням від мобілізації в Києві



Новий начальник Київського ТЦК, полковник Віталій Валентинович Хом’як разом з головою КМВА Тимуром Ткаченко запровадили схему “обілечування” столичних підприємств, які мають бути визнані “критичними” для бронювання.



Про це пише видання 360ua.news.



Схема виглядає наступним чином: голова КМВА Тимур Ткаченко не підписує “критичність” підприємствам до тих пір, поки вони не “занесуть” в ТЦК.



Через нещодавно призначеного начальника Київського ТЦК Віталія Хом’яка, районним ТЦК спускаються списки підприємств, які на основі Розпорядження КМВА від 10.02.2025 підпадають під “критерії критичності” для бронювання співробітників.



Співробітники районних ТЦК йдуть по столичним підприємствам зі списку, пояснюючи топ менеджменту, що “підписання документів так і не буде, поки вони не заплатять”. Як повідомляє наше джерело, керівники столичних підприємств “вимушені платити, щоб працювати”.



Для кожного районного ТЦК Віталій Хом’як встановив план по “обілечуванню” столичних підприємств – 100 тисяч доларів на тиждень. Тобто, за один місяць начальник Київського ТЦК акумулює хабарів на 4 мільйони доларів готівкою.



Нагадаємо, журналісти писали про ймовірне незаконне збагачення Віталія Хом’яка задовго до початку повномасштабного вторгнення.



Водночас, після початку активних мобілізаційних заходів “корупційні апетити” київського воєнкома Віталія Хом’яка, явно зросли, та своїми масштабами можуть затьмарити уже арештованого одеського воєнкома Євгена Борисова.



Кожен київський районний ТЦК заносить хом'яку по 100 тис. баксів на тиждень тільки з підприємтсв? От вам і бронювання. Ще й голові КМВА все мало... І ця новина була навіть на головній сторінці ukr.net



І де хоч якась реакція? Новині вже декілька днів! І скільки це бл..дство буде тривати? Вже навіть з посади не відсторонюють? Якщо то все правда, то чого той ткаченко досі щось зазначає (вчора на Кличка наїжджав, хоча і той розвів корупцію, тут теж сумніву нема), а не сидить у в'язниці із хом'яком та всіма, кого кришували і хто кришував їх, при тому з найсуворішим режимом як топ-корупціонери і криваві покидьки (якщо то правда), тому що "заробляють" (якщо це можна так назвати) на війні? Кожен київський районний ТЦК заносить хом'яку по 100 тис. баксів на тиждень тільки з підприємтсв? От вам і бронювання. Ще й голові КМВА все мало... І ця новина була навіть на головній сторінці ukr.netІ де хоч якась реакція? Новині вже декілька днів! І скільки це бл..дство буде тривати? Вже навіть з посади не відсторонюють? Якщо то все правда, то чого той ткаченко досі щось зазначає (вчора на Кличка наїжджав, хоча і той розвів корупцію, тут теж сумніву нема), а не сидить у в'язниці із хом'яком та всіма, кого кришували і хто кришував їх, при тому з найсуворішим режимом як топ-корупціонери і криваві покидьки (якщо то правда), тому що "заробляють" (якщо це можна так назвати) на війні? hxbbgaf Повідомлень: 22374 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 13:07 Це вже п..здець, якщо так, суди не працюють, треба трійки впроваджувати. hxbbgaf Повідомлень: 22374 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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