Журналісти: Голови Київського ТЦК і КМВА корупціонери

Додано: Сер 12 бер, 2025 13:03

Журналісти викрили схему з бронюванням від мобілізації в Києві



Новий начальник Київського ТЦК, полковник Віталій Валентинович Хом’як разом з головою КМВА Тимуром Ткаченко запровадили схему “обілечування” столичних підприємств, які мають бути визнані “критичними” для бронювання.



Про це пише видання 360ua.news.



Схема виглядає наступним чином: голова КМВА Тимур Ткаченко не підписує “критичність” підприємствам до тих пір, поки вони не “занесуть” в ТЦК.



Через нещодавно призначеного начальника Київського ТЦК Віталія Хом’яка, районним ТЦК спускаються списки підприємств, які на основі Розпорядження КМВА від 10.02.2025 підпадають під “критерії критичності” для бронювання співробітників.



Співробітники районних ТЦК йдуть по столичним підприємствам зі списку, пояснюючи топ менеджменту, що “підписання документів так і не буде, поки вони не заплатять”. Як повідомляє наше джерело, керівники столичних підприємств “вимушені платити, щоб працювати”.



Для кожного районного ТЦК Віталій Хом’як встановив план по “обілечуванню” столичних підприємств – 100 тисяч доларів на тиждень. Тобто, за один місяць начальник Київського ТЦК акумулює хабарів на 4 мільйони доларів готівкою.



Нагадаємо, журналісти писали про ймовірне незаконне збагачення Віталія Хом’яка задовго до початку повномасштабного вторгнення.



Водночас, після початку активних мобілізаційних заходів “корупційні апетити” київського воєнкома Віталія Хом’яка, явно зросли, та своїми масштабами можуть затьмарити уже арештованого одеського воєнкома Євгена Борисова.

Кожен київський районний ТЦК заносить хом'яку по 100 тис. баксів на тиждень тільки з підприємтсв? От вам і бронювання. Ще й голові КМВА все мало... І ця новина була навіть на головній сторінці ukr.netІ де хоч якась реакція? Новині вже декілька днів! І скільки це бл..дство буде тривати? Вже навіть з посади не відсторонюють? Якщо то все правда, то чого той ткаченко досі щось зазначає (вчора на Кличка наїжджав, хоча і той розвів корупцію, тут теж сумніву нема), а не сидить у в'язниці із хом'яком та всіма, кого кришували і хто кришував їх, при тому з найсуворішим режимом як топ-корупціонери і криваві покидьки (якщо то правда), тому що "заробляють" (якщо це можна так назвати) на війні?