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підвищують зарплатню Поліцейським підвищують зарплатню + Додати

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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:16 Поліцейським підвищують зарплатню Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.



Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.



Документ закріплює мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення.



Складовими грошового забезпечення поліцейського мають бути: посадовий оклад, щомісячна надбавка за вислугу років, доплати за спеціальне звання, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.



Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.



Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.



Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже два роки, але завдяки доплатам від уряду на рівні 10 000 грн середня зарплата поліцейського у 2025 році становить 34 000 – 36 000 гривень.







Министерство внутренних дел Украины ; 220 000 человек

До того ж, ще й усілякі муніципальні варти і охорони, я не знаю конкретних чисел, але якось по суспільному радіо говорили, що їх 60 000!

У Франції 145 тис. поліцейських, населення Францій 70 млн. осіб, у нас зараз, напевно, 30.... І там немає війни.

А у нас війна, а ці здорові і навчені тримати зброю хлопці зараз потрібні зовсім в іншомі місці. Як і гроші ці те ж би не завадили зовсім в іншому місці. Знову в тему:

Южаніна: кожен силовик має повоювати

Та і взагалі, їх дуже багато, на кожному кроці, їздять по всім дорогам, у нас не Колумбія, у нас зараз зовсім інша проблема! Таке враження, що хтось боїться свого народу більше ніж кацапського кривавого агресора-терориста! Достатньо лише декриміналізувати проституцію, порнографію, звідництво, наркоманію і утримування місць розпусти, і поліція, мабуть, розвантажиться вдвічі, я вже писав, але ж кришування важливіше... Навіть зараз. До того ж, ще й усілякі муніципальні варти і охорони, я не знаю конкретних чисел, але якось по суспільному радіо говорили, що їх 60 000!У Франції 145 тис. поліцейських, населення Францій 70 млн. осіб, у нас зараз, напевно, 30.... І там немає війни.А у нас війна, а ці здорові і навчені тримати зброю хлопці зараз потрібні зовсім в іншомі місці. Як і гроші ці те ж би не завадили зовсім в іншому місці. Знову в тему:Та і взагалі, їх дуже багато, на кожному кроці, їздять по всім дорогам, у нас не Колумбія, у нас зараз зовсім інша проблема! Таке враження, що хтось боїться свого народу більше ніж кацапського кривавого агресора-терориста! Достатньо лише декриміналізувати проституцію, порнографію, звідництво, наркоманію і утримування місць розпусти, і поліція, мабуть, розвантажиться вдвічі, я вже писав, але ж кришування важливіше... Навіть зараз. hxbbgaf Повідомлень: 22378 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 23:18 Наша поліція - це взагалі споконвічна біда. Коли у мене вкрали 100 баксів, вони навіть заяву не зареєстрували. hxbbgaf Повідомлень: 22378 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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