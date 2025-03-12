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підвищують зарплатню

Поліцейським підвищують зарплатню
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:16

Поліцейським підвищують зарплатню

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Документ закріплює мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення.

Складовими грошового забезпечення поліцейського мають бути: посадовий оклад, щомісячна надбавка за вислугу років, доплати за спеціальне звання, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже два роки, але завдяки доплатам від уряду на рівні 10 000 грн середня зарплата поліцейського у 2025 році становить 34 000 – 36 000 гривень.




Министерство внутренних дел Украины ; 220 000 человек

До того ж, ще й усілякі муніципальні варти і охорони, я не знаю конкретних чисел, але якось по суспільному радіо говорили, що їх 60 000!
У Франції 145 тис. поліцейських, населення Францій 70 млн. осіб, у нас зараз, напевно, 30.... І там немає війни.
А у нас війна, а ці здорові і навчені тримати зброю хлопці зараз потрібні зовсім в іншомі місці. Як і гроші ці те ж би не завадили зовсім в іншому місці. Знову в тему:
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Та і взагалі, їх дуже багато, на кожному кроці, їздять по всім дорогам, у нас не Колумбія, у нас зараз зовсім інша проблема! Таке враження, що хтось боїться свого народу більше ніж кацапського кривавого агресора-терориста! Достатньо лише декриміналізувати проституцію, порнографію, звідництво, наркоманію і утримування місць розпусти, і поліція, мабуть, розвантажиться вдвічі, я вже писав, але ж кришування важливіше... Навіть зараз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:18

Наша поліція - це взагалі споконвічна біда. Коли у мене вкрали 100 баксів, вони навіть заяву не зареєстрували.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22378
З нами з: 24.08.09
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Подякували: 2366 раз.
 
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