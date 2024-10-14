Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації.
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ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі)
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:57
ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для...
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Дивися повний текст
ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі)
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:57
Ухилянти, ну сплатить хочь по 8500 до бюджету, бо вже красти майже нема чого, а ще непотріб для Хмельницької АЕС купувати, гетманцев плак-плак 🙂
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